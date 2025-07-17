Губернатор Кубани поздравил ветерана из Туапсинского района со 100-летием

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Плешинский отмечает 100-летие. С поздравлениями к жителю Туапсинского района обратился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Владимир Плешинский ушел на фронт в мае 1944 года. После краткосрочной подготовки попал в роту автоматчиков 311-го полка 102-й гвардейской ордена Суворова дивизии.
Владимир Плешинский воевал на Втором Белорусском фронте. В марте 1945 года был ранен. День Победы он встретил в госпитале.
После войны Владимир Алексеевич служил в посольстве под Берлином. В 1950 году приехал в родной поселок Новомихайловский. 35 лет ветеран трудился в местном линейно-техническом узле связи. Вместе с супругой воспитал сына и дочь.
За мужество и отвагу Владимир Плешинский награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За освобождение Белоруссии» и другими наградами.
«Желаю уважаемому ветерану крепкого здоровья и благополучия! Мы бесконечно благодарны за мирное небо и возможность жить», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.