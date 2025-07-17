Стало известно, кто сыграет в прощальном матче тольяттинского вратаря Кошечкина

Василий Кошечкин выступал за вторую команду «автозаводцев» с 1998-го по 2002 год, за основу — с 2003-го по 2007-й и с 2008-го по 2009-й. Брал бронзу и серебро чемпионата. Также играл в казанском «Ак Барсе» и череповецкой «Северстали».