Стало известно, кто сыграет в прощальном матче тольяттинского вратаря Кошечкина

42-летний голкипер родился в Автограде. Карьеру завершил в конце марта 2023 года.
Василий Кошечкин выступал за вторую команду «автозаводцев» с 1998-го по 2002 год, за основу — с 2003-го по 2007-й и с 2008-го по 2009-й. Брал бронзу и серебро чемпионата. Также играл в казанском «Ак Барсе» и череповецкой «Северстали».
Последним клубом голкипера был магнитогорский «Металлург». С ним дважды завоевал Кубок Гагарина — в 2014-м и 2016-м. Плюс становился лучшим вратарем лиги в 2014-м и 2017-м. С 2024-го является тренером вратарей в «магнитке».
Со сборной брал бронзу Чемпионата мира 2007 года, золото в 2009-м и серебро в 2010-м. Также победил с национальной командой на Олимпиаде в Корее в 2018-м.
Прощальный матч Кошечкина состоится 26 июля в Магнитогорске (6+). Сыграют «белые» против «синих». С составами команд можете ознакомиться ниже.
Ранее писали, что 22-летний нападающий Матвей Кабанов из американской студенческой лиги попробует себя в «Ладе».
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.