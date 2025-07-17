Правила футбола могут серьезно изменить перед Чемпионатом мира-2026

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность расширения полномочий системы видеопомощи арбитрам (VAR) перед чемпионатом мира 2026 года. Соответствующая информация появилась 16 июля 2025 года в издании The Times.
Согласно предлагаемым коррективам, рефери могут получить право привлекать VAR для анализа эпизодов, связанных с назначением угловых ударов или принятием решений о второй предупреждающей карточке игроку. В настоящее время видеопомощник используется исключительно для подтверждения прямых красных карточек, назначения пенальти или верификации взятия ворот.
Как информирует издание, вопрос находится на стадии обсуждения, а окончательное одобрение изменений возможно лишь после ежегодного собрания IFAB, запланированного на март 2026 года. Нововведения вступят в силу непосредственно перед стартом мирового первенства. Члены правления намерены гарантировать, что расширение функционала VAR не повлечет за собой увеличения пауз в игре.
Параллельно IFAB прорабатывает изменения в регламенте исполнения пенальти. В частности, рассматривается сценарий, при котором после отражения удара вратарем игра будет останавливаться, лишая атакующую команду возможности добить мяч.
1 марта 2025 года пресс-служба IFAB анонсировала изменение правила о времени владения мячом вратарем. Со следующего сезона допустимый лимит будет продлен до восьми секунд. Нарушение этого регламента повлечет назначение углового удара у ворот команды-нарушителя.
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