Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила футбола могут серьезно изменить перед Чемпионатом мира-2026

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность расширения полномочий системы видеопомощи арбитрам (VAR) перед чемпионатом мира 2026 года.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность расширения полномочий системы видеопомощи арбитрам (VAR) перед чемпионатом мира 2026 года. Соответствующая информация появилась 16 июля 2025 года в издании The Times.

Согласно предлагаемым коррективам, рефери могут получить право привлекать VAR для анализа эпизодов, связанных с назначением угловых ударов или принятием решений о второй предупреждающей карточке игроку. В настоящее время видеопомощник используется исключительно для подтверждения прямых красных карточек, назначения пенальти или верификации взятия ворот.

Как информирует издание, вопрос находится на стадии обсуждения, а окончательное одобрение изменений возможно лишь после ежегодного собрания IFAB, запланированного на март 2026 года. Нововведения вступят в силу непосредственно перед стартом мирового первенства. Члены правления намерены гарантировать, что расширение функционала VAR не повлечет за собой увеличения пауз в игре.

Параллельно IFAB прорабатывает изменения в регламенте исполнения пенальти. В частности, рассматривается сценарий, при котором после отражения удара вратарем игра будет останавливаться, лишая атакующую команду возможности добить мяч.

1 марта 2025 года пресс-служба IFAB анонсировала изменение правила о времени владения мячом вратарем. Со следующего сезона допустимый лимит будет продлен до восьми секунд. Нарушение этого регламента повлечет назначение углового удара у ворот команды-нарушителя.

Читайте также: Перед сезоном РПЛ: какие конфликты назревают в «Динамо».

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.