Правила футбола могут серьезно изменить перед Чемпионатом мира-2026

Как информирует издание, вопрос находится на стадии обсуждения, а окончательное одобрение изменений возможно лишь после ежегодного собрания IFAB, запланированного на март 2026 года. Нововведения вступят в силу непосредственно перед стартом мирового первенства. Члены правления намерены гарантировать, что расширение функционала VAR не повлечет за собой увеличения пауз в игре.