Трамп договорился с Coca-Cola об изменении рецепта их газировки в США

До 1980-х годов в США при производстве Coca-Cola основным подсластителем был натуральный тростниковый сахар. Однако впоследствии, в целях снижения издержек, его заменили на кукурузный сироп. При этом в ряде других стран при изготовлении колы по-прежнему используют сахарный колер и сахар.