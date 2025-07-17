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Трамп договорился с Coca-Cola об изменении рецепта их газировки в США

Президент США Дональд Трамп ежедневно выпивает до 12 банок диетической колы.

Источник: Аргументы и факты

В социальной сети Truth Social американский лидер Дональд Трамп сообщил, что компания Coca-Cola приняла решение изменить рецептуру своего знаменитого напитка для производства в Соединенных Штатах.

Глава государства заявил, что предложил компании вернуться к использованию «настоящего» тростникового сахара при изготовлении газировки на американских заводах.

«Вот увидите, так будет лучше», — подчеркнул Трамп.

До 1980-х годов в США при производстве Coca-Cola основным подсластителем был натуральный тростниковый сахар. Однако впоследствии, в целях снижения издержек, его заменили на кукурузный сироп. При этом в ряде других стран при изготовлении колы по-прежнему используют сахарный колер и сахар.

Из открытых источников известно, что Трамп ежедневно употребляет до 12 банок диетической колы. После вступления в должность президента в январе 2025 года он первым делом распорядился вернуть в Овальный кабинет кнопку для заказа любимого напитка.

Ранее Трамп рассказал о планах США по торговым сделкам с ЕС, Индией и Канадой.

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