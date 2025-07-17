Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

С 00:01 18 июля и до финала мероприятия нельзя парковаться на Плющихе, Зубовской, Большой Пироговской улицах и в проезде Девичьего Поля. С 00:01 19 июля до 12:00 20 июля остановят движение на участке проезда Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы. С 06:00 19 июля до 12:00 20 июля будет перекрыт участок улицы Плющихи от улицы Еланского проезда до Девичьего Поля. Новинский Бульвар, Большую Садовую и Садовую-Кудринскую улицы закроют с 17:00 19 июля до 01:30 20 июля, до 02:00 будут перекрыты Смоленская площадь и Зубовский бульвар. До 03:00 20 июля будет закрыто движение транспорта на Смоленском бульваре.