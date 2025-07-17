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Петербуржцы вновь столкнулись с перебоями со связью

Проблемы связывают с атакой беспилотников и закрытием воздушного пространства.

Источник: Комсомольская правда

Жители Петербурга и Ленобласти столкнулись с масштабными перебоями мобильной связи после ночной атаки беспилотников. По данным сервиса Downdetector, за последний час поступило более 650 жалоб, а за сутки — почти 6 тысяч.

— Наибольшее число проблем зафиксировано у абонентов «МегаФона» (28%), TELE2 (18%), Yota (12%) и МТС (10%). Пользователи жалуются, что не открываются сайты, не работают онлайн-приложения, а в некоторых магазинах даже отключились кассы самообслуживания, — следует из данных сервиса.

Минувшей ночью в регионе активировали систему РЭБ, два дрона сбили в Кировском районе. Из-за угрозы воздушных атак временно приостанавливал работу аэропорт Пулково. Власти связывают перебои со связью с мерами безопасности, однако точные причины сбоев операторы пока не комментируют.