Петербуржцы вновь столкнулись с перебоями со связью

Жители Петербурга и Ленобласти столкнулись с масштабными перебоями мобильной связи после ночной атаки беспилотников. По данным сервиса Downdetector, за последний час поступило более 650 жалоб, а за сутки — почти 6 тысяч.
Минувшей ночью в регионе активировали систему РЭБ, два дрона сбили в Кировском районе. Из-за угрозы воздушных атак временно приостанавливал работу аэропорт Пулково. Власти связывают перебои со связью с мерами безопасности, однако точные причины сбоев операторы пока не комментируют.