Психотерапевт Галич рассказала, когда нужно обращаться к врачу из-за тревожности

Чувство тревоги — нормальная реакция организма, но иногда это может также быть сигналом о проблеме. О том, когда при тревожности стоит обратиться к врачу, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.
Врач отметила, что тревога является важной и полезной эмоцией. По ее словам, это естественный защитный механизм, активизирующийся в условиях неопределенности и отсутствия четкого понимания происходящего. Возникающее в такие моменты внутреннее напряжение служит сигналом к тому, чтобы собраться и выработать план действий.
Специалист также указала, что тревожные люди нередко проявляют большую организованность и результативность — именно чувство тревоги побуждает их, например, заранее выходить на встречи из опасения опоздать. Вместе с тем она отметила, что чрезмерная тревожность способна выйти за пределы нормы и существенно ухудшить качество жизни.
Признаками этого, по ее словам, являются стремительный рост тревоги, утрата способности контролировать состояние, невозможность отвлечься и расслабиться.
Еще одним симптомом становится блокировка мышления и действий, сопровождающаяся выраженной физиологической реакцией: учащенным сердцебиением, нехваткой воздуха, дрожью в теле, слабостью, нарушениями сна и пищеварения. При наличии таких признаков Галич рекомендовала обращаться за профессиональной помощью.
— Незначительные ситуации воспринимаются как предвестники больших катастроф. Ребенок просто поцарапал руку, а его мама уже видит в этом первые признаки развития страшного заражения, которое обязательно должно привести к ампутации, — рассказала Татьяна Галич в разговоре с РИАМО.
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