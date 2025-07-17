Психотерапевт Галич рассказала, когда нужно обращаться к врачу из-за тревожности

Специалист также указала, что тревожные люди нередко проявляют большую организованность и результативность — именно чувство тревоги побуждает их, например, заранее выходить на встречи из опасения опоздать. Вместе с тем она отметила, что чрезмерная тревожность способна выйти за пределы нормы и существенно ухудшить качество жизни.