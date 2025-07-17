Стало известно, какое наследство оставил Юрий Мороз супруге и дочерям

Юрий Мороз оставил яркий след в российском кинематографе, создав такие известные проекты, как «Каменская», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Угрюм-река» и «Содержанки». Он также выступил продюсером культовых фильмов и сериалов, среди которых «Ликвидация», «Золотой теленок» и «Герой нашего времени». Его уход стал большой потерей для отечественного киноискусства.