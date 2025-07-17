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Стало известно, какое наследство оставил Юрий Мороз супруге и дочерям

Известный режиссер и актер Юрий Мороз, скончавшийся 14 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, оставил после себя значительное наследство.

Известный режиссер и актер Юрий Мороз, скончавшийся 14 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, оставил после себя значительное наследство.

По данным издания aif.ru, в состав имущества покойного входят дом в деревне Глушь Псковской области стоимостью около 15 млн рублей, московская квартира и коттедж с большим земельным участком в Подмосковье, который оценивается в 50 млн рублей. Таким образом, общая стоимость наследства превышает 65 млн рублей.

Вопрос распределения имущества теперь зависит от наличия завещания. Как пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев, в случае его отсутствия наследниками первой очереди станут супруга Мороза — актриса Виктория Исакова — и их дочери Дарья и Варвара.

Юрий Мороз оставил яркий след в российском кинематографе, создав такие известные проекты, как «Каменская», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Угрюм-река» и «Содержанки». Он также выступил продюсером культовых фильмов и сериалов, среди которых «Ликвидация», «Золотой теленок» и «Герой нашего времени». Его уход стал большой потерей для отечественного киноискусства.

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