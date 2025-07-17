Служебные автомобили донского правительства продали по сниженной цене в Ростове

На продажу были выставлены автомобили Lada 211440 (ВАЗ 211440) 2011 года выпуска с пробегом от 298,6 до 378,2 тысячи километров. Часть автопарка реализовали по ценам от 76,4 до 162,4 тысячи рублей, общая сумма составила почти 850 тысяч рублей.