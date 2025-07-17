Служебные автомобили донского правительства продали по сниженной цене в Ростове

Власти Ростовской области распродали шесть из девяти машин, выставленных на аукцион по сниженной цене. Торги по остальным трем лотам признали несостоявшимися. Итоги опубликовали на сайте донского правительства.
На продажу были выставлены автомобили Lada 211440 (ВАЗ 211440) 2011 года выпуска с пробегом от 298,6 до 378,2 тысячи километров. Часть автопарка реализовали по ценам от 76,4 до 162,4 тысячи рублей, общая сумма составила почти 850 тысяч рублей.
Одному из участников торов удалось выкупить четыре машины, другому — две. Добавим, вниманию покупателей была представлена собственность Ростовской области, принадлежащая «Управлению транспортного обеспечения».
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