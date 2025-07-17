Эксперт Силаев предупредил о росте числа фейковых благотворительных сборов

В последнее время наблюдается всплеск мошенничеств, связанных с фальшивыми благотворительными акциями. Под предлогом помощи тяжело больным детям, бездомным животным или жертвам катастроф злоумышленники выманивают деньги у доверчивых граждан. Об этом в беседе с RT сообщил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
Первым шагом к защите от мошенников является проверка реквизитов и документов. По его словам, подлинные благотворительные организации официально зарегистрированы, и сведения о них доступны на сайтах Минюста и ФНС. Такие фонды обычно имеют собственные сайты с прозрачной информацией, в отличие от страниц в социальных сетях, содержащих лишь эмоциональные обращения. Эксперт подчеркнул, что отказ организаторов предоставить устав, свидетельство о регистрации или отчёты по предыдущим сборам должен вызывать серьёзные сомнения.
Силаев также обратил внимание на важность репутации и истории фонда. Он советует узнавать, сколько лет существует организация, публикуются ли у неё отчёты с фото- и видеоматериалами, подтверждающими реальную помощь. Кроме того, специалист рекомендует изучать отзывы — если встречаются жалобы на нецелевое использование средств, стоит отказаться от перевода.
Аналитик добавил, что мошенники часто используют эмоциональное давление, рассказывая трогательные истории и требуя срочных денежных переводов. Однако, по его словам, добросовестные фонды не принуждают жертвователей к поспешным решениям, предоставляя им время на проверку информации. Особое внимание, как отметил Силаев, следует уделять платёжным реквизитам: если сбор осуществляется на личную банковскую карту, а не на расчётный счёт юридического лица — это тревожный сигнал.
Он подчеркнул, что честная благотворительность всегда сопровождается прозрачностью и отчётностью. Если организаторы не могут ясно объяснить, как будут распределены средства, либо избегают публикации финансовых отчётов, велика вероятность мошенничества. В случае перевода денег аферистам эксперт рекомендует немедленно обратиться в банк, поскольку иногда операцию удаётся отменить, а также подать заявление в полицию по соответствующей статье. Кроме того, он призвал информировать других пользователей, оставляя сообщения о подозрительных сборах на платформах и в социальных сетях.
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