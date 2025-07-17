Эксперт Силаев предупредил о росте числа фейковых благотворительных сборов

Он подчеркнул, что честная благотворительность всегда сопровождается прозрачностью и отчётностью. Если организаторы не могут ясно объяснить, как будут распределены средства, либо избегают публикации финансовых отчётов, велика вероятность мошенничества. В случае перевода денег аферистам эксперт рекомендует немедленно обратиться в банк, поскольку иногда операцию удаётся отменить, а также подать заявление в полицию по соответствующей статье. Кроме того, он призвал информировать других пользователей, оставляя сообщения о подозрительных сборах на платформах и в социальных сетях.