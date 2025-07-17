Роскачество нашло кишечную палочку в сыре семи марок

Кроме того, в составе семи образцов «Городецкой сыроварни», «Атона», «Нормандии», Montarell, Treville, White Cheese from Zhukovka и Natura selection не указали использование плесени Geotrichum candidum. Специалисты отметили, что это безопасные сырные дрожжи, однако сокрытие таких компонентов является нарушением.