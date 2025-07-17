Роскачество нашло кишечную палочку в сыре семи марок

Роскачество выявило в сыре Бри с белой плесенью брендов «ВкусВилл», «Егорлык молоко», «Городецкая сыроварня», Treville, Vitalat, Schonfeld и Metro Chef кишечную палочку, передает ТАСС.
«Присутствие этой условно-патогенной бактерии… недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм», — пояснили в ведомстве.
Кроме того, в составе семи образцов «Городецкой сыроварни», «Атона», «Нормандии», Montarell, Treville, White Cheese from Zhukovka и Natura selection не указали использование плесени Geotrichum candidum. Специалисты отметили, что это безопасные сырные дрожжи, однако сокрытие таких компонентов является нарушением.
В Роскачестве также обратили внимание на расхождение между фактическим и заявленным содержанием белка и жира в продуктах Schonfeld и Treville.
Тем не менее, ни у одного образца не обнаружили признаков фальсификации.
«Таким образом, все образцы приготовлены из настоящего молока. Не выявлено… опасных добавок», — сказано в сообщении.
Накануне в Роскачестве предупредили о риске отравлений в уличных кафе, уточнив, что пыль делает пищу опасной для здоровья.