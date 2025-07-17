Российская сторона готова принять адекватные ответные меры в случае обострения конфликта вокруг Гренландии. Об этом в четверг, 17 июля, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Он отметил, что действия РФ будут соответствовать ситуации.
— Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам, — отметил он.
Барбин подчеркнул, что ухудшение международной обстановки негативно скажется на ситуации в Арктике, а конфликт вокруг Гренландии отразится на региональной безопасности.
Посол также сообщил, что в настоящее время невозможно вести конструктивный диалог с Данией по вопросам политической безопасности, передает РИА Новости.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков подверг критике главу Арктического командования Дании Серена Андерсена, назвав его потенциальным претендентом на звание «глупости года» из-за его опасений по поводу присутствия России в Гренландии.
В середине июня Пушков заявил, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщившая о некой «360-градусной угрозе», демонстрирует нарастающий уровень невменяемости в Европейском союзе. По его мнению, у европейских политиков наблюдается какая-то мания на тему 360 градусов.