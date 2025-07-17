В Казани гаишники штрафовали машину, которая ехала без водителя

Собеседник канала из МВД отметил, что автопилот пока не способен самостоятельно останавливать машину по требованию инспектора, поэтому управление осуществлял кто-то из присутствующих, и этот человек считается водителем. Он также добавил, что в случае управления в состоянии опьянения с использованием телефона водитель может лишиться прав и оказаться в изоляторе.