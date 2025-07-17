Срочная новость В Воронеже сотрудники ФСБ задержали агента, работавшего на украинские спецслужбы, который готовил подрыв объекта энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.
В Воронеже ФСБ задержала агента СБУ, готовившего диверсию на энергообъекте
В Воронеже сотрудники ФСБ задержали агента, работавшего на украинские спецслужбы, который готовил подрыв объекта энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.