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В Воронеже ФСБ задержала агента СБУ, готовившего диверсию на энергообъекте

В Воронеже сотрудники ФСБ задержали агента, работавшего на украинские спецслужбы, который готовил подрыв объекта энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Срочная новость В Воронеже сотрудники ФСБ задержали агента, работавшего на украинские спецслужбы, который готовил подрыв объекта энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.