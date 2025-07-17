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Крупнейший осколок Марса на Земле продан на аукционе за 5,3 млн долларов

Масса фрагмента доходит до 24,67 кг и составляет долю примерно в 6,5% всего известного на сегодняшний день марсианского материала на Земле.

Источник: Аргументы и факты

Один из самых крупных фрагментов Марса, который когда-либо приземлялся на Землю, был продан на аукционе в Нью-Йорке за 5,296 миллиона долларов. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby s.

Масса фрагмента NWA 16788 составляет 24,67 килограмма, что составляет примерно 6,5% от всего известного марсианского материала на Земле. По данным Sotheby s, этот метеорит на 70% больше следующего по величине фрагмента Марса, найденного на Земле.

Метеорит образовался в результате медленного охлаждения марсианской магмы. Он имеет крупнозернистую текстуру, состоящую в основном из пироксена, маскелинита и оливина. NWA 16788 был обнаружен 16 ноября 2023 года охотником за метеоритами в отдалённом регионе Агадес в Нигере.

Несколько дней назад небо над Челябинской областью осветил метеор. Яркую вспышку засняли уличные камеры видеонаблюдения в Челябинске и Миассе.