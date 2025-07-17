Флорист Агеенко рассказала, как ухаживать за комнатными растениями в жару

Комнатные растения, как и люди, страдают в жару, поэтому за ними нужен правильный уход. Об этом в интервью радио Sputnik заявила мастер-флорист Серафима Агеенко.
Она отметила, что лучше избегать попадания на растения прямых солнечных лучей. Дневной свет должен быть рассеянным.
«То есть самая главная ошибка — начинают выставлять активно цветы на балконы, что сжигает листву. У нас редко бывают дома растения, которые любят непосредственно свет», — пояснила эксперт.
Агеенко рекомендовала убирать растения в более тенистые места помещения, следить за состоянием почвы и чаще опрыскивать воздух с пульверизатора.
Если почва в горшке сухая на два-три сантиметра, то лучше поставить растение на отпой — поместить кашпо в тазик с водой до полного намокания почвы. Такой способ позволит избегаем перелива растения, которое возьмет в себя столько воды, сколько ему надо. Если растение залить, как часто бывает в жару, могут возникнуть мошкара корневая или же грибок. Опрыскивать воздух достаточно один раз в день. При опрыскивании прямой струей может начаться гниение каких-либо листочков.
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