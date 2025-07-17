Флорист Агеенко рассказала, как ухаживать за комнатными растениями в жару

Если почва в горшке сухая на два-три сантиметра, то лучше поставить растение на отпой — поместить кашпо в тазик с водой до полного намокания почвы. Такой способ позволит избегаем перелива растения, которое возьмет в себя столько воды, сколько ему надо. Если растение залить, как часто бывает в жару, могут возникнуть мошкара корневая или же грибок. Опрыскивать воздух достаточно один раз в день. При опрыскивании прямой струей может начаться гниение каких-либо листочков.