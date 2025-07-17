Какие праздники отмечают 18 июля 2025 года: что нельзя делать

Говорить только правду. В Афанасьев день лживость считалась особенно опасной, поскольку могла привлечь проблемы в дом. Полагали, что лучше сказать что-то обидное, чем соврать. Заниматься повседневными делами в компании, чтобы не провести в одиночестве целый год. Люди старались работать с семьей или друзьями, выходили на поля, заготавливали сено. С наступлением темноты наблюдать за луной. По народному поверью, цвет спутника Земли мог привлечь богатство. Собирать и сушить лекарственные травы и ягоды, которые в этот день считались особенно целебными. Плести венки из полевых цветов для защиты дома от болезней и невзгод.