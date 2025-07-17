РСТ: у путешественников резко вырос спрос на отдых в Геленджике

Согласно данным Travelline, к моменту открытия аэропорта в Геленджике объем бронирований на направлении снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наиболее существенное сокращение показали гостиницы категории до двух звезд. В то же время отели четырех- и пятизвездочных категорий продемонстрировали менее заметное падение — на 5%, а в трехзвездочных даже зафиксировали рост спроса на 11%.