РСТ: у путешественников резко вырос спрос на отдых в Геленджике

Россияне начали скупать туры в Геленджик после открытия городского аэропорта, заявили в РСТ.
Спрос на туры в Геленджик за последнюю неделю значительно вырос — наплыв туристов начался после новостей об открытии местного аэропорта. Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили агентству URA.RU, что отдыхающие бронируют в городе не толь ко номера в отелях, но и дома в частном секторе.
«Спрос на отдых в Геленджике заметно оживился за неделю, прошедшую после появления информации об открытии аэропорта. Росту способствовала не только позитивная новость, но и улучшение погоды в регионе», — рассказали агентству в пресс-службе РСТ со ссылкой на статистику платформы для отелей Travelline.
Кроме того, отмечается, что часть туристов, ранее планировавших поездку через Сочи, сейчас бронируют билеты в пользу Геленджика. Сейчас в городе средняя загрузка мест туристического проживания существенно выросла.
Согласно данным Travelline, к моменту открытия аэропорта в Геленджике объем бронирований на направлении снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наиболее существенное сокращение показали гостиницы категории до двух звезд. В то же время отели четырех- и пятизвездочных категорий продемонстрировали менее заметное падение — на 5%, а в трехзвездочных даже зафиксировали рост спроса на 11%.
Через неделю после начала работы воздушной гавани ситуация значительно улучшилась. К 16 июля бронирования в Геленджике не только достигли прошлогоднего уровня, но и превысили его на 4% — рост на 17% по сравнению с предыдущей неделей. Основной вклад в динамику внесли трехзвездочные отели — прирост бронирований на 27%. Также свой вклад внесли и гостиницы в категориях четырех-пяти звезд — рост на 7%.
Средняя стоимость проживания в Геленджике, по данным Travelline, составляет 12 860 рублей за двухместный номер. Это на 6% выше по сравнению с прошлым годом. Отели категории трех звезд подорожали больше всего — на 27%, до отметки в 17 020 рублей за номер. Размещение в пятизвездочных гостиницах в среднем стоит порядка 22 тысяч рублей, что сопоставимо с ценами 2024 года.