Овчинский: в БЦ у станции метро «Ленинский проспект» начался монтаж фасада

В Академическом районе на юго-западе Москвы началась установка гранитных плит на фасаде двухуровневого стилобата бизнес-центра «STONE Ленинский», сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Бизнес-центр строится на первой линии улицы Вавилова, в четырех минутах пешком от станций метро «Ленинский проспект» и Московского центрального кольца Площадь Гагарина. Комплекс состоит из 12- и 23-этажных зданий, соединенных стилобатом. В нем будут находиться инфраструктурные объекты общей площадью около пяти тысяч квадратных метров, доступные как для офисных резидентов, так и для жителей города.
«Общая площадь бизнес-центра составит 74 тысячи квадратных метров. Благодаря строительству объекта в районе появятся более шести тысяч новых рабочих мест. Сейчас параллельно с отделкой стилобата ведется монтаж фасадных панелей на офисных башнях. Завершить фасадные работы девелопер планирует этой осенью, а окончание строительства намечено на 2026 год», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Для резидентов предусмотрена лаундж-терраса с зонами для работы на свежем воздухе, местами для отдыха и качелями. Разработчиком проекта является компания STONE.
Ранее Овчинский сообщил, что в Пресненском районе Центрального административного округа Москвы будет построен бизнес-центр «Шелепиха» с спортивным комплексом. Он будет находиться по адресу: 2-я Магистральная улица, участок 7А/1. Общая площадь офисного здания с переменной этажностью составит почти 18 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместятся торговые помещения площадью около 118 квадратных метров и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Второй этаж займут кафе и рестораны, занимающие площадь примерно 550 квадратных метров, а с третьего по 11 этаж будут расположены офисные пространства.