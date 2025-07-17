Овчинский: в БЦ у станции метро «Ленинский проспект» начался монтаж фасада

Ранее Овчинский сообщил, что в Пресненском районе Центрального административного округа Москвы будет построен бизнес-центр «Шелепиха» с спортивным комплексом. Он будет находиться по адресу: 2-я Магистральная улица, участок 7А/1. Общая площадь офисного здания с переменной этажностью составит почти 18 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместятся торговые помещения площадью около 118 квадратных метров и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Второй этаж займут кафе и рестораны, занимающие площадь примерно 550 квадратных метров, а с третьего по 11 этаж будут расположены офисные пространства.