«Уходите!»: Тодоренко столкнулась с хамством врача при осмотре сына

«Я одна, без помощников, пришла в поликлинику, объясняю ситуацию, прошу помочь и сделать снимок. И тут — стена. Нет. Нельзя. “Вы беременная, вы не можете. Уходите”. А я стою, говорю: “Я же не рядом, я буду за стеклом. Мироша будет видеть меня. Он не испугается и будет стоять смирно”. В ответ: “Беременным сюда нельзя. До свидания”. И в этот момент я чуть не расплакалась. Не от страха — от ощущения абсолютной беспомощности», — поделилась Тодоренко.
К счастью, ситуацию спасла другая врач — молодая сотрудница поликлиники, которая успокоила Регину и взяла на себя заботу о Мироне. Она аккуратно объясняла мальчику каждое действие, благодаря чему он вёл себя спокойно, и снимок удалось сделать без проблем.
Несмотря на благополучный исход, Тодоренко призналась, что неприятный осадок остался. Звезда отметила, что проблема заключается не в правилах или системе, а в конкретных людях. Она подчеркнула, как важно проявлять человечность при работе с пациентами, поскольку даже простое выражение понимания может поддержать человека, тогда как равнодушие способно окончательно деморализовать.
Телеведущая также сообщила, что её сын уже в порядке, а сама она всерьёз задумалась о прохождении курсов первой помощи, чтобы в будущем чувствовать себя увереннее в подобных ситуациях.
Ранее российский певец Влад Топалов всерьёз задумался о проведении вазэктомии после того, как его супруга Регина Тодоренко сообщила о своей третьей беременности. Особую актуальность этот вопрос приобрёл после недавнего заявления Тодоренко о её «интересном положении». Напомним, что у пары уже двое детей.