«Уходите!»: Тодоренко столкнулась с хамством врача при осмотре сына

«Я одна, без помощников, пришла в поликлинику, объясняю ситуацию, прошу помочь и сделать снимок. И тут — стена. Нет. Нельзя. “Вы беременная, вы не можете. Уходите”. А я стою, говорю: “Я же не рядом, я буду за стеклом. Мироша будет видеть меня. Он не испугается и будет стоять смирно”. В ответ: “Беременным сюда нельзя. До свидания”. И в этот момент я чуть не расплакалась. Не от страха — от ощущения абсолютной беспомощности», — поделилась Тодоренко.