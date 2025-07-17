Восемь детей от трёх родителей появились на свет в Британии

У всех матерей, принявших участие в исследовании, был выявлен высокий риск передачи опасных для жизни генетических заболеваний, обусловленных мутациями. Для решения этой проблемы ученые воспользовались технологией, при которой генетический материал матери, несущий мутировавший ген, извлекается из её яйцеклетки или эмбриона. Затем эта информация удаляется, а генетический материал переносится в донорскую яйцеклетку или эмбрион, который имеет здоровые митохондрии, но не содержит остальной ключевой ДНК.