Йоахим Лев может войти в штаб сборной Узбекистана: обсуждается роль консультанта

Как сообщает российское издание Sport24 со ссылкой на источник, близкий к специалисту, Узбекистан предложил Леву роль консультанта, который будет курировать подготовку национальной команды к чемпионату мира.
«Контакт между сторонами существует, Лев открыт к сотрудничеству. Но речь пока не идёт о назначении его главным тренером. Узбекистан предложил ему роль консультанта», — рассказал источник.
При этом в самой АФУ, по информации издания, нет единого мнения по вопросу назначения Лева.
«Некоторые чиновники настаивают на том, чтобы пригласить Лева именно в качестве главного тренера, считая, что на чемпионате мира сборной нужен человек с громким именем. Однако другая часть федерации выступает за сохранение действующего тренера Тимура Кападзе: именно он вывел команду на мундиаль», — уточняет второй источник.
По его словам, сам Кападзе не готов оставаться в роли помощника и может уйти, если Лев будет утверждён главным тренером.
Таким образом, консультации между сторонами продолжаются, а итоговая роль Йоахима Лева в штабе сборной Узбекистана пока находится на стадии обсуждения.