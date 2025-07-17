Йоахим Лев может войти в штаб сборной Узбекистана: обсуждается роль консультанта

«Некоторые чиновники настаивают на том, чтобы пригласить Лева именно в качестве главного тренера, считая, что на чемпионате мира сборной нужен человек с громким именем. Однако другая часть федерации выступает за сохранение действующего тренера Тимура Кападзе: именно он вывел команду на мундиаль», — уточняет второй источник.