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Вратарь Виталий Гудиев объяснил, почему решил продолжить карьеру в «Акроне»

30-летний голкипер перешел в тольяттинский клуб в середине июня. Недавно рассказал, что повлияло на его выбор.

30-летний голкипер перешел в тольяттинский клуб в середине июня. Недавно рассказал, что повлияло на его выбор.

С Виталием Гудиевым заключили 3-летний контракт. Минувший сезон провел в «Факеле». Защищал ворота воронежцев в 23 встречах. 18 — в РПЛ, пять — в Кубке. Пропустил 33 мяча. Шесть матчей закончил на ноль.

«Наблюдал за “Акроном” в чемпионате. Нравилась игра, слышал, клуб развивается с каждым днем, поэтому решил перейти именно сюда. Осетия — маленькая республика, все друг друга знают. Тем более в футболе. Я знал Заура Эдуардовича Тедеева, слышал о нем, хотя мы не какие-то там друзья», — объяснил новичок волжан.

Добавил: об интересе со стороны «красно-черных» сообщил агент. С наставником «молодых и звонких» пообщался уже после перехода. Впечатления от переезда только положительные.

«Прошло 3 недели после подписания контракта. С каждым днем все веселее и веселее. Рад, что сделал правильный выбор. Очень хорошо, когда выходишь на тренировку в хорошем настроении, и тебя ничто не отвлекает, думаешь только о футболе», — заявил Гудиев «Матч ТВ».

На днях писали, что «Крылья Советов» обошли тольяттинцев по средней посещаемости матчей в прошлом розыгрыше Премьер-лиги.

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