В Омске начнут устанавливать бесплатные точки Wi-Fi для стабильного интернета

Из-за продолжающихся перебоев с мобильным интернетом в Омске власти региона приступили к созданию сети бесплатных точек Wi-Fi в общественных местах. Как сообщается, пользоваться стабильным подключением горожане смогут в парках, на остановках и других популярных городских локациях.
Аналогичная практика уже реализуется в ряде российских городов, включая Нижний Новгород, Пензу и Самару. Теперь подобные меры начали применять и в Омске.
«На территории Омска установлены общественные точки доступа Wi-Fi, в том числе в парках и остановочных пунктах. Сейчас по поручению губернатора Министерство цифрового развития и связи Омской области занимается сбором и обработкой данных о публичных точках доступа», — сообщила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Отметим, что в Омске уже более двух месяцев наблюдается нестабильная работа мобильного интернета. Проблемы сотовой связи фиксируются по всему городу вне зависимости от оператора.
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о том, что Министерство цифрового развития РФ совместно с телекоммуникационными компаниями рассматривает возможность систематизации случаев отключения мобильного интернета по регионам.