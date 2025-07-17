В Омске начнут устанавливать бесплатные точки Wi-Fi для стабильного интернета

Из-за продолжающихся перебоев с мобильным интернетом в Омске власти региона приступили к созданию сети бесплатных точек Wi-Fi в общественных местах. Как сообщается, пользоваться стабильным подключением горожане смогут в парках, на остановках и других популярных городских локациях.