Участник СВО возглавил Заволжский район Ивановской области

На СВО Костров отправился добровольцем в 2022 году, служил в десантно-штурмовом полку в составе добровольческого батальона «Сокол» в Херсонской области, исполнял обязанности командира взвода. Награжден орденом Мужества и медалью Суворова, ведомственными наградами Минобороны РФ. В феврале этого года подал заявку на участие в региональной кадровой программе для ветеранов и участников СВО «Время наших», успешно прошёл все этапы и стал финалистом.