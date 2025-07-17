Участник СВО возглавил Заволжский район Ивановской области

РЯЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Временно исполняющим полномочия главы Заволжского района Ивановской области назначен финалист региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО «Время наших» Николай Костров, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поддержал кандидатуру финалиста региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО “Время наших” Николая Кострова на пост главы Заволжского района: с 17 июля он возглавил муниципалитет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что губернатор подписал распоряжение о назначении Кострова временно исполняющим полномочия главы Заволжского района.
По данным пресс-службы, Костров родился 4 марта 1980 года в городе Кинешма Ивановской области. Окончил Ивановский государственный архитектурно-строительный университет и является инженером по специальности «Водоснабжение и водоотведение», а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».
На СВО Костров отправился добровольцем в 2022 году, служил в десантно-штурмовом полку в составе добровольческого батальона «Сокол» в Херсонской области, исполнял обязанности командира взвода. Награжден орденом Мужества и медалью Суворова, ведомственными наградами Минобороны РФ. В феврале этого года подал заявку на участие в региональной кадровой программе для ветеранов и участников СВО «Время наших», успешно прошёл все этапы и стал финалистом.