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С начала года в Перми предоставили детям-сиротам 98 квартир

С начала текущего года для детей-сирот было куплено 132 квартиры, 96 из них уже предоставлено, рассказали в городском управлении жилищных отношений.

С начала текущего года для детей-сирот было куплено 132 квартиры, 96 из них уже предоставлено, рассказали в городском управлении жилищных отношений.

Еще одна квартира была предоставлена за счет финансов за 2024 год. Кроме того, предоставлена освободившаяся муниципальная квартира.

Квартиры, предоставленные детям-сиротам, расположены во всех районах Перми, кроме Ленинского. Отметим, за аналогичный период 2024 года детям-сиротам было предоставлено 75 квартир.

Напомним, дети-сироты также могут купить собственное жилье, реализовав жилищный сертификат, предоставляемый краевым министерством труда и социального развития.