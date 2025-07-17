Голкипер тольяттинского «Акрона» Гудиев рассказал, чем займется после футбола

Вратарь «красно-черных» поделился планами на жизнь после завершения профессиональной карьеры.
30-летний Виталий Гудиев с тольяттинцами до лета 2028 года. До этого выступал за воронежский «Факел», подмосковные «Химки», грозненский «Ахмат» и родную владикавказскую «Аланию».
Всего в РПЛ — 79 матчей, в Кубке — 22. В обоих турнирах пропустил 147 мячей. 27 встреч — на ноль. Также дважды играл за сборные России до 17 и 21 года в феврале 2012-го и марте 2015-го соответственно.
«Сейчас наслаждаюсь футболом, во мне много сил. Но после карьеры обязательно поеду жить в Осетию! Горы, шашлыки… Без этого не могу. Мне там нравится, там тепло. Буду жить на родине. Хочу быть полезен для общества. Полезным для молодого поколения и своей республики. Хочу быть примером», — объяснил Гудиев «Матч ТВ».
Ранее вратарь «Акрона» рассказал, почему перешел именно в тольяттинскую команду.
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