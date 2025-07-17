В Самарской области IT-специалистам доступна отсрочка от службы в армии

В Самарской области местные жители смогут подать заявку на IT-отсрочку от службы в армии. Заявки принимают с 22 июля по 6 августа на Госуслугах. Об этом сообщают Минцифры России.
«IT-специалистам доступна отсрочка от осеннего призыва 2025 года. В личном кабинете работодатель увидит заявку и в случае верных данных о сотруднике подтвердит их», — рассказали в пресс-службе.
Если работник не отправит свои данные сам, внести его в список сможет организация. Для отсрочки необходимы: гражданство РФ, возраст от 18 до 30 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня.
Также обязательным пунктом является работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года до даты начала призыва. Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу после окончания вуза. До 1 сентября информацию передадут в Минобороны. Решения примут в период с 1 октября по 31 декабря.