В Самарской области IT-специалистам доступна отсрочка от службы в армии

Также обязательным пунктом является работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года до даты начала призыва. Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу после окончания вуза. До 1 сентября информацию передадут в Минобороны. Решения примут в период с 1 октября по 31 декабря.