В Омске из-за проблем с мобильным интернетом создадут островки Wi‑Fi

«В общественных пространствах Омска установлены точки доступа Wi-Fi, в том числе в парках, остановочных пунктах. На сегодняшний день по поручению губернатора региона Виталия Хоценко министерством цифрового развития и связи Омской области ведется работа по сбору и обработке публичных точек доступа Wi-Fi», — отметила пресс-секретарь губернатора.
По ее словам, после того как будет сформирован полный перечень мест размещения точек доступа в интернет, локации будут перенесены на интерактивную карту Омской области, для того чтобы горожане и гости региона могли узнать, где у них есть возможность подключиться к интернету и быть на связи.
Напомним, что в начале лета Омск столкнулся с масштабными перебоями с мобильной связью и интернетом. Тогда это было связано с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования.