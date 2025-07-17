Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске из-за проблем с мобильным интернетом создадут островки Wi‑Fi

ОМСК, 17 июля, ФедералПресс. В Омске, как и во многих городах России, наблюдаются проблемы с интернетом. Однако в общественных местах центральной России уже появились бесплатные точки с Wi-Fi. Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева рассказала «ФедералПресс», как в регионе ведется работа в этом направлении.

Источник: Freepik

«В общественных пространствах Омска установлены точки доступа Wi-Fi, в том числе в парках, остановочных пунктах. На сегодняшний день по поручению губернатора региона Виталия Хоценко министерством цифрового развития и связи Омской области ведется работа по сбору и обработке публичных точек доступа Wi-Fi», — отметила пресс-секретарь губернатора.

По ее словам, после того как будет сформирован полный перечень мест размещения точек доступа в интернет, локации будут перенесены на интерактивную карту Омской области, для того чтобы горожане и гости региона могли узнать, где у них есть возможность подключиться к интернету и быть на связи.

Напомним, что в начале лета Омск столкнулся с масштабными перебоями с мобильной связью и интернетом. Тогда это было связано с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования.