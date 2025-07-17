Приложение для анализа тибетских текстов разработали в Новосибирске

Студентка Новосибирского государственного университета создала систему, которая способна автоматически распознавать, оцифровывать и анализировать классические тибетские тексты с помощью машинного обучения, сообщает пресс-служба вуза.
Планируется, что разработка поможет сохранить тибетское текстовое наследие, которое является частью культуры бурятского народа.
В своем исследовании студентка направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» гуманитарного института НГУ Анна Мурашкина использовала изображения тибетских текстов, датируемых
Так, студентка создала модульный алгоритм, действующий на этапах предобработки, сегментации, распознавания и постобработки.
В результате ученые получили новые возможности оцифровки древних тибетских рукописей.
ИА «Сибинформ».