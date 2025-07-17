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Приложение для анализа тибетских текстов разработали в Новосибирске

Его создательница считает, что это поможет избежать исчезновения тибетских текстов.

Студентка Новосибирского государственного университета создала систему, которая способна автоматически распознавать, оцифровывать и анализировать классические тибетские тексты с помощью машинного обучения, сообщает пресс-служба вуза.

Планируется, что разработка поможет сохранить тибетское текстовое наследие, которое является частью культуры бурятского народа.

В своем исследовании студентка направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» гуманитарного института НГУ Анна Мурашкина использовала изображения тибетских текстов, датируемых XVIII—XX вв.еками. Она пояснила, что решила создать модель, умеющую распознавать символы тибетского алфавита с изображений, которая переводила бы его в машиночитаемый вид с большей точностью.

Так, студентка создала модульный алгоритм, действующий на этапах предобработки, сегментации, распознавания и постобработки.

В результате ученые получили новые возможности оцифровки древних тибетских рукописей.

ИА «Сибинформ».