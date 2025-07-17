Приложение для анализа тибетских текстов разработали в Новосибирске

В своем исследовании студентка направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» гуманитарного института НГУ Анна Мурашкина использовала изображения тибетских текстов, датируемых XVIII—XX вв. еками. Она пояснила, что решила создать модель, умеющую распознавать символы тибетского алфавита с изображений, которая переводила бы его в машиночитаемый вид с большей точностью.