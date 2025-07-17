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В Ростовской области открыли первый в России глэмпинг с кенгуру

На Дону для отдыхающих объединили комфорт гостиницы и возможность отдыха на природе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области открыли первый в России и Европе глэмпинг с кенгуру. Объявление о начале работы новой площадки опубликовали на сайте и на страницах в соцсетях Южного парка птиц «Малинки».

Для посетителей приготовили домики в тематическом сафари-стиле, из окон которых открывается вид на зоопарк и озеро. Также создали игровые зоны для детей. На территории можно будет полюбоваться на кенгуру и эму.

— Идеальное место для семейного отдыха, романтических выходных или просто перезагрузки на природе, — уверены сотрудники парка.

Справочно: глэмпинг — разновидность кемпинга, объединяющая комфорт гостиницы и возможность отдыха на природе.

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