Пассажирский самолет Ту-214: история и особенности российского авиалайнера

Эти два российских самолета представляют разные подходы к созданию гражданских авиалайнеров. Хотя уже в Ту-214 использовали облегченные сплавы и композиты, в МС-21 около 40% материалов исключительно композитные. На МС-21 установлены новые перспективные двигатели ПД-14, есть возможность использования иностранных аналогов. При сравнимой дальности в 6000—7000 км самолет МС-21 может перевозить от 150 до 210 человек, не особенно уступая в этом Ту-214.