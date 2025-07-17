Уфимский таксист врезался в дерево: он и его 19-летняя пассажирка получили травмы

Вчера вечером, 16 июля, в Орджоникидзевском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.
48-летний водитель за рулем Lada Vesta ехал по проспекту Октября и врезался дерево. В результате аварии таксист и его 19-летняя пассажирка получили различные травмы. Обоих доставили в медучреждение.
По факту аварии началось административное разбирательство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.