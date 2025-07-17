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Уфимский таксист врезался в дерево: он и его 19-летняя пассажирка получили травмы

Из-за столкновения с деревом пострадали таксист и его пассажирка.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 16 июля, в Орджоникидзевском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.

48-летний водитель за рулем Lada Vesta ехал по проспекту Октября и врезался дерево. В результате аварии таксист и его 19-летняя пассажирка получили различные травмы. Обоих доставили в медучреждение.

По факту аварии началось административное разбирательство.

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