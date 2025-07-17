В Беларуси вузы завершают прием документов на бюджет от абитуриентов

В последний день приема документов от абитуриентов приемные комиссии работают в период с 09.00 до 18.00. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов уточнил: особенность последнего дня приема заключается в том, что до 18.00 все абитуриенты, которые изъявят желание подать документы и войдут в вуз, смогут сделать это. Он пояснил, что приемная комиссия будет работать до последнего абитуриента, однако важно именно до 18.00 попасть в университет.