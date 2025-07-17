В Беларуси вузы завершают прием документов на бюджет от абитуриентов. Подробности пишет БелТА.
В сообщении говорится, что 17 июля, в четверг, в большинстве белорусских вузов завершается вступительная кампания на бюджетные и платные места, где нужно сдавать внутренние вступительные испытания. Речь идет про специальности в области физической культуры и спорта, творческие специальности.
В последний день приема документов от абитуриентов приемные комиссии работают в период с 09.00 до 18.00. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов уточнил: особенность последнего дня приема заключается в том, что до 18.00 все абитуриенты, которые изъявят желание подать документы и войдут в вуз, смогут сделать это. Он пояснил, что приемная комиссия будет работать до последнего абитуриента, однако важно именно до 18.00 попасть в университет.
— Информирование в последний день приема документов у нас будет в 10.00, 12.00, 15.00 и 17.00. Это последнее время информирования абитуриентов, когда можно будет увидеть количество поданных документов на информационных ресурсах университетов, — сообщил представитель Минобразования.
По словам Пищова, следующее информирование по итогам вступительной кампании будет на следующий день не позднее 12.00. Также он заметил, что есть ряд вузов, где можно подать документы на группы специальностей.
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