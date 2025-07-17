Аэропорт Хабаровска готовится обойти воздушную гавань Владивостока

Новый международный терминал аэропорта Хабаровска будет открыт в дни проведения Х Восточного экономического форума (ВЭФ, 18+), который пройдет
«Мы планируем привязать открытие международного терминала к Восточному экономическому форуму. Он абсолютно готов», — сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе подведения итогов стратегической сессии по развитию туристического потенциала Хабаровского края (цитата по «Интерфаксу», 16+).
Отметим, что Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешение на ввод терминала в эксплуатацию ещё в декабре 2024 года.
Новый международный пассажирский терминал аэропорта Хабаровск проектировался как составная часть единого аэровокзального комплекса и будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний.
Терминал будет оснащен двумя телетрапами, семью лифтами и семью эскалаторами. Для обслуживания пассажиров будут задействованы два уровня автоматизированной обработки багажа и 11 стоек регистрации.
Строительство нового терминала вело АО «Международный авиатерминал Хабаровск», 100%-я дочерняя компания АО «Хабаровский аэропорт».
В 2024 году аэропорт Хабаровска обслужил более 2 млн 446 тыс. пассажиров (на 8% больше, чем годом ранее), что является лучшим показателем за последние 30 лет. Аэропорт Владивостока в прошлом году обслужил 2 млн 971 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем в 2023 году.
Напомним, что 31 марта 2025 года первые рейсы обслужил новый терминал главного аэропорта Камчатки.
Строительство терминала в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) завершилось в конце 2024 года. Генеральным подрядчиком выступало АО «Крокус Интернэшнл» (входит в Crocus Group).
Общая площадь аэровокзального комплекса, который будет включать в себя отель, конгресс-пространство и зоны торговли, превышает 50 тыс. кв. метров. Пропускная способность увеличилась с 360 до 687 пассажиров в час, после запуска международного сектора она составит 1,145 тыс. пассажиров в час.