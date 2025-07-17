Аэропорт Хабаровска готовится обойти воздушную гавань Владивостока

В 2024 году аэропорт Хабаровска обслужил более 2 млн 446 тыс. пассажиров (на 8% больше, чем годом ранее), что является лучшим показателем за последние 30 лет. Аэропорт Владивостока в прошлом году обслужил 2 млн 971 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем в 2023 году.