В Воронеж прибудет ковчег со святыней

Торжественная встреча святыни состоится 22 июля в 8:00, после чего сонмом архиереев и духовенства Воронежской митрополии будет совершена Божественная литургия. Ковчег будет пребывать в главном храме Воронежа до 20:00 24 июля. В эти дни у святыни священнослужители Воронежской, Борисоглебской и Россошанской епархий будут совершать молебны. Благовещенский собор будет открыт для верующих с 7:00 до 21:00.