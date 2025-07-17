В Воронеж прибудет ковчег со святыней

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии, в Благовещенский кафедральный собор будет принесён ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского.
Торжественная встреча святыни состоится 22 июля в 8:00, после чего сонмом архиереев и духовенства Воронежской митрополии будет совершена Божественная литургия. Ковчег будет пребывать в главном храме Воронежа до 20:00 24 июля. В эти дни у святыни священнослужители Воронежской, Борисоглебской и Россошанской епархий будут совершать молебны. Благовещенский собор будет открыт для верующих с 7:00 до 21:00.
Организатором принесения ковчега по благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви выступает Комиссия по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и благотворительного фонда «Царьград».
Старт акции был дан 6 апреля в Донском монастыре в Москве. К 9 октября святыне смогут поклониться верующие не менее чем 90 крупных городов России и Белоруссии.
Историческая справка.
Патриарх Тихон был 11-м Патриархом, избранным на Поместном соборе Православной Российской Церкви 1917‑18-го годов. Оставаясь на Патриаршем престоле до самой своей кончины 7 апреля 1925 года Святейший Патриарх Тихон неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям.
По инициативе святителя Тихона было установлено совершать празднество Всем Святым, в земли Российской просиявшим. Теперь сам святитель Тихон входит в этот сонм новомучеников и исповедников Церкви Русской.