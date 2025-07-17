В Омской области стали чаще тонуть люди

С начала 2025 года в Омской области зарегистрировали 32 происшествия на воде — на 8 больше, чем за аналогичный период 2024-го. На «диких» пляжах утонули 27 человек, восемь из них были несовершеннолетними. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.