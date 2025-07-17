В Омской области стали чаще тонуть люди

С начала 2025 года в Омской области зарегистрировали 32 происшествия на воде — на 8 больше, чем за аналогичный период 2024-го. На «диких» пляжах утонули 27 человек, восемь из них были несовершеннолетними. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
«Мы патрулируем не только места, официально разрешенные для купания, но и несанкционированные пляжи. Такие, где не обследовано дно, не взяты пробы воды и песка, где нет спасателей. Проще говоря, там, где купание запрещено и может обернуться для отдыхающих гибелью», — рассказала инспектор Центра ГИМС Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций РФ по Омской области Алена Тахятулина.
По данным ведомства, основные причины гибели людей на воде остаются неизменными: купание в необорудованных локациях, плавание в состоянии опьянения, оставление детей без присмотра на акваториях. Напомним, в Омской области функционируют 7 официальных пляжей для безопасного отдыха.
Ранее «КП Омск» рассказала, как мужчина утонул на глазах у очевидцев в центре города.