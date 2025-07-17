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Десять тысяч московских школьников улучшили результаты на пересдаче ЕГЭ

Ракова: 46 московских школьников получили максимальный балл на пересдаче ЕГЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 10 тысяч столичных школьников улучшили результаты на ЕГЭ в дни пересдач, при этом 46 школьников набрали максимальный балл при повторном написании экзаменов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все столичные школьники, которые сдают ЕГЭ, уже второй год могут благодаря пересдаче улучшить балл по одному из предметов. В этом году такой возможностью воспользовались почти 14 тысяч учащихся. Подавляющее большинство, 10 тысяч из них, смогли повысить результат. Пересдавали экзамен в том числе ребята с результатами, близкими к максимальным — даже обладатели 96, 97 и 98 баллов. Так, 46 столичных школьников в этом году получили 100 баллов именно благодаря пересдаче», — рассказала Ракова.

Она напомнила, что всего в этом году ЕГЭ сдавали более 90 тысяч человек, в том числе свыше 71 тысячи выпускников текущего года.

«Москва продолжит создавать условия, в которых стремление к знаниям, упорство и ответственность получают поддержку и превращаются в высокой результат», — подчеркнула Ракова.

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