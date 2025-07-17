Десять тысяч московских школьников улучшили результаты на пересдаче ЕГЭ

«Все столичные школьники, которые сдают ЕГЭ, уже второй год могут благодаря пересдаче улучшить балл по одному из предметов. В этом году такой возможностью воспользовались почти 14 тысяч учащихся. Подавляющее большинство, 10 тысяч из них, смогли повысить результат. Пересдавали экзамен в том числе ребята с результатами, близкими к максимальным — даже обладатели 96, 97 и 98 баллов. Так, 46 столичных школьников в этом году получили 100 баллов именно благодаря пересдаче», — рассказала Ракова.