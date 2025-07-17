Сквер с фонтаном и детской площадкой появится на Английском проспекте

Началось благоустройство сквера на Английском проспекте в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Проект предусматривает создание уютной зоны отдыха с фонтаном, современной детской площадкой и удобной уличной мебелью. Особое внимание уделено озеленению территории — будут высажены новые деревья и кустарники.
— Проект разработан с учетом потребностей всех горожан, включая маломобильных граждан, — отметил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин во время осмотра объекта.
Работы, выполняемые по ордеру ГАТИ, продлятся до середины октября 2025 года. Новый сквер станет еще одним комфортным общественным пространством в историческом центре города, где жители смогут отдыхать и проводить время с детьми.