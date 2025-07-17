В Воронеже задержали россиянина, собиравшего данные о ПВО для передачи Украине

ВСУ в ночь на 17 июля атаковали российские регионы 122 беспилотниками. В Белгороде при взрыве БПЛА погиб один человек, еще пятеро пострадали. В Воронеже в результате попадания дрона в многоэтажку ранения получили трое подростков, а всего пострадали четыре человека. В этот же день в городе задержали агента Украины, собиравшего для ВСУ данные об объектах ПВО. В Калужской области беспилотник также атаковал жилой дом, пострадала 14-летняя девочка. Что известно о ночной атаке на Россию — в материале «Газеты.Ru».