В Красноярском крае пополнили запасы сухпайков на случай ЧС

В крае пополнили запасы рационов питания на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказали в региональном Агентстве по ГО и ЧС. Общий вес закупленных сухпайков составил более двух с половиной тонн. Это в два раза больше, чем было закуплено в 2024 году.
Всего с начала 2025 года материальный резерв увеличился более чем на десять тысяч единиц и продолжает пополняться. Помимо сухпайков планируется также закупка утепленных костюмов.
Отмечается, что укомплектованность материальными ресурсами для ликвидации ЧС составляет 100%. На сегодня оно все отличного качества.