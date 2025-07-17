В Красноярском крае пополнили запасы сухпайков на случай ЧС

В крае пополнили запасы рационов питания на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказали в региональном Агентстве по ГО и ЧС. Общий вес закупленных сухпайков составил более двух с половиной тонн. Это в два раза больше, чем было закуплено в 2024 году.