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В Красноярском крае пополнили запасы сухпайков на случай ЧС

Красноярский край увеличивает запасы на случай ЧС.

Источник: Агентство по ГО и ЧС Красноярского края

В крае пополнили запасы рационов питания на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказали в региональном Агентстве по ГО и ЧС. Общий вес закупленных сухпайков составил более двух с половиной тонн. Это в два раза больше, чем было закуплено в 2024 году.

Всего с начала 2025 года материальный резерв увеличился более чем на десять тысяч единиц и продолжает пополняться. Помимо сухпайков планируется также закупка утепленных костюмов.

Отмечается, что укомплектованность материальными ресурсами для ликвидации ЧС составляет 100%. На сегодня оно все отличного качества.