В Иркутске пройдет первый городской фестиваль «Строй-ка фест»

Городской фестиваль «Строй-ка фест» будет проходить 9 и 10 августа у памятника Александру III. Событие организуют министерство строительства региона и Ассоциация застройщиков Иркутской области при поддержке администрации города. Партнером выступает event-агентство «Аврора».
«Праздник отмечают с 1955 года. 70-летний юбилей решили сделать масштабным. Он должен объединить не только специалистов отрасли, но и всех горожан, кто увлечен темами строительства, дизайна и ремонта — от профессионалов до домашних мастеров», — прокомментировал заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов.
Фестиваль «Строй-ка фест» представит областной центр как «большой дом» — уютный и современный, отмечает пресс-служба администрации города. В программе — работа семейных, игровых и детских зон, шоу-программа с розыгрышами и полезными призами. Гости смогут посетить лекции и мастер-классы, театральные постановки и необычные DJ-сеты, сделать фото на фоне эксклюзивных арт-объектов.
«Мы хотим, чтобы День строителя стал новой культурной традицией. Это праздник тех, кто создает среду для жизни, вдохновляет и меняет облик наших городов», — отметил министр строительства региона Алексей Емелюков.
Вход на фестиваль свободный.