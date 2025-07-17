В Иркутске пройдет первый городской фестиваль «Строй-ка фест»

«Праздник отмечают с 1955 года. 70-летний юбилей решили сделать масштабным. Он должен объединить не только специалистов отрасли, но и всех горожан, кто увлечен темами строительства, дизайна и ремонта — от профессионалов до домашних мастеров», — прокомментировал заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов.