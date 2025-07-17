Животное прижало к ограждению и ударило рогами: в Пинском районе бык напал на мужчину, который зашел в загон

Под Пинском бык напал на сотрудника фермы, ударив его рогами не менее 27 раз. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что мужчина находился на территории фермы и зашел в загон с быками, чтобы их перегнать. В какой-то момент одно из животных прижало мужчину ограждению и нанесло повреждения рогами.
«Спасти 52-летнего мужчину не удалось, он скончался по пути в учреждение здравоохранения», — отметили в ведомства.
В момент проведения экспертизы специалист установил наличие на теле мужчины сочетанной тупой травмы животы, конечностей, головы.
«Данные телесные повреждения образовались не менее чем 27 травматическими воздействиями и являются причиной наступления смерти», — сообщили в ГКСЭ.
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