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Животное прижало к ограждению и ударило рогами: в Пинском районе бык напал на мужчину, который зашел в загон

Под Пинском бык напал на сотрудника фермы, ударив его рогами не менее 27 раз.

Источник: Комсомольская правда

Под Пинском бык напал на сотрудника фермы, ударив его рогами не менее 27 раз. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Сообщается, что мужчина находился на территории фермы и зашел в загон с быками, чтобы их перегнать. В какой-то момент одно из животных прижало мужчину ограждению и нанесло повреждения рогами.

«Спасти 52-летнего мужчину не удалось, он скончался по пути в учреждение здравоохранения», — отметили в ведомства.

В момент проведения экспертизы специалист установил наличие на теле мужчины сочетанной тупой травмы животы, конечностей, головы.

«Данные телесные повреждения образовались не менее чем 27 травматическими воздействиями и являются причиной наступления смерти», — сообщили в ГКСЭ.

Тем временем в Круглянском районе пенсионер погиб, работая в огороде на мотоблоке: «Крики о помощи услышал проходивший мимо ребенок».

Ранее мы писали, что 14-летний школьник приехал в Беларусь на каникулы к бабушке, но может сесть на 15 лет.

Кроме того, волк пришел на детскую площадку в минской Сеннице: «Вел себя очень агрессивно и начал бросаться».