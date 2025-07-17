Депутаты утвердили омским школьникам льготу на проезд

В четверг, 17 июля 2025 года, в ходе завершающего заседания весенней сессии депутаты горсовета приняли решение в интересах учеников двух омских школ — №№ 89 и 104. Речь идет о предоставлении льготы в виде бесплатного проезда для учеников, вынужденно переведенных в другие образовательные учреждения после признания зданий аварийными. Льгота предполагает две бесплатные поездки каждому ученику в день.
Рассчитанная сумма затрат из городской казны достигает 3,48 миллиона рублей.
Отметим, впервые подобный механизм применялся в 2023 году, когда на капитальный ремонт отправили 16 зданий школ.
«На этом заседании городского совета мы приняли решение о том, чтобы учащимся образовательных учреждений, которые идут на капитальный ремонт, или при закрытии работы некоторых классов в результате аварийных ситуаций предоставлялась дотация на бесплатный проезд в общественном транспорте, две поездки ежедневно», — пояснил председатель горсовета Владимир Корбут.
Напомним, небезопасность продолжения образовательного процесса в старых стенах школы № 104 стала очевидной осенью 2024 года. В свою очередь, в план капремонта СОШ № 89 внесена в первой половине того же года, после обнаружения трещины в стене.