Депутаты утвердили омским школьникам льготу на проезд

В четверг, 17 июля 2025 года, в ходе завершающего заседания весенней сессии депутаты горсовета приняли решение в интересах учеников двух омских школ — №№ 89 и 104. Речь идет о предоставлении льготы в виде бесплатного проезда для учеников, вынужденно переведенных в другие образовательные учреждения после признания зданий аварийными. Льгота предполагает две бесплатные поездки каждому ученику в день.