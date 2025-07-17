Жители Иркутской области, имеющие сельский стаж, получат надбавку к пенсии

Пенсионеры, которые проработали не менее 30 лет в сфере сельского хозяйства и проживают в селе на момент назначения пенсии, имеют право на получение «сельской» надбавки. Ее размер составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Так, в Иркутской области эта сумма достигает 2226,93 рубля. Об э том КП-Иркутск рассказали в региональном СФР.
— Заявление подавать не нужно — надбавка назначается автоматически при следующих условиях: пенсионер не работает и имеет стаж не менее 30 лет по сельским профессиям (более 500 профессий), — рассказывают в социальном фонде.
Важно отметить, что доплата за сельский стаж сохраняется даже при переезде в город, но приостанавливается при возобновлении работы. После увольнения надбавка восстанавливается. Для получения надбавки после увольнения необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или в Социальный фонд России (СФР).