Жители Иркутской области, имеющие сельский стаж, получат надбавку к пенсии

Пенсионеры, которые проработали не менее 30 лет в сфере сельского хозяйства и проживают в селе на момент назначения пенсии, имеют право на получение «сельской» надбавки. Ее размер составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Так, в Иркутской области эта сумма достигает 2226,93 рубля. Об э том КП-Иркутск рассказали в региональном СФР.