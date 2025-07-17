В Казани полиция остановила машину, ехавшую на автопилоте

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Казани сотрудники ГАИ остановили беспилотный автомобиль, которым управляли с телефона, сообщил Telegram-канал SHOT.
«Экипаж ГИБДД остановил авто, ехавшее без водителя, — люди в салоне стали наперебой кричать, что все они пассажиры, а машина едет на автопилоте», — говорится в сообщении.
Собственник авто, который в момент остановки находился в салоне, объяснил, что управляет ей со смартфона, поэтому за рулем никого нет.
Уточняется, что инспекторы выписали пассажирам штраф за непристегнутые ремни и отпустили.