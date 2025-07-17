В курице омской птицефабрики для «Ростикс» нашли сальмонеллу

— в несоответствии маркировки продукции (стрипсы OR. Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные охлажденные, упаковано под вакуумом, масса нетто: 1,520 кг, количество в одной упаковке: 36 шт., дата и время изготовления: 20.01.2025 19:35:12), находившейся на реализации в ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» в ресторане быстрого питания «Rostic’s» по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 24, в части отсутствия информации о группе полуфабриката «бескостные»;