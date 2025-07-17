В курице омской птицефабрики для «Ростикс» нашли сальмонеллу

Арбитражный суд Омской области во вторник, 15 июля 2025 года, вынес решение в отношении АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». Как следует из текста решения, в курятине производства птицефабрики, поставляемой в рестораны быстрого питания, нашли сальмонеллу. Также указаны другие нарушения.
«В ходе плановой выездной проверки должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Омской области выявлено, что Обществом допущено нарушение требований пунктов 1, 2, 5 статьи 15, пункта 3 статьи 39 Федерального закона “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” от 30.09.1999 № 52-ФЗ, пунктов 1−3 части 5 статьи 14, пункта 2 части 1 статьи 15, части 3 статьи 15, части 1 статьи 10, статьи 39 ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции”, пункта 18, подпункта “в” пункта 2 Приложения № 1 ТР ЕАСЭ 051/2021 “О безопасности мяса птицы и продукции его переработки”, статьи 5 ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза “Пищевая продукция в части её маркировки”, выразившиеся:
— в обнаружении в продукции (стрипсы HS. Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные охлажденные, упаковано под вакуумом, масса нетто: 1,494 кг, количество в одной упаковке: 36 шт., дата и время изготовления: 20.01.2025 19:35:12), находившейся на реализации в ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» в ресторане быстрого питания «Rostic’s» по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 24, патогенной микрофлоры — Salmonella Infantis;
— в несоответствии маркировки продукции (стрипсы OR. Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные охлажденные, упаковано под вакуумом, масса нетто: 1,520 кг, количество в одной упаковке: 36 шт., дата и время изготовления: 20.01.2025 19:35:12), находившейся на реализации в ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» в ресторане быстрого питания «Rostic’s» по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 24, в части отсутствия информации о группе полуфабриката «бескостные»;
— в несоответствии маркировки продукции (стрипсы OR. Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные охлажденные, упаковано под вакуумом, масса нетто 1,406 кг, количество в одной упаковке: 36 шт., дата и время изготовления: 18.01.2025 20:07:13), находившейся на реализации в ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» в ресторане быстрого питания «KFC» по адресу: г. Омск, Сибирский проспект, д. 9, в связи с отсутствием информации о группе полуфабриката «бескостные»;
— в несоответствии маркировки продукции (стрипсы OR. Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные охлажденные, упаковано под вакуумом, масса нетто: 1,448 кг, дата выработки: 25.01.2025 18:56:07), находившейся на реализации в ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» в ресторане быстрого питания «Rostic’s» по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25/2, в связи с отсутствием информации о группе полуфабриката «бескостные»;
— в несоответствии маркировки продукции (стрипсы OR. Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные охлажденные, упаковано под вакуумом, масса нетто: 1,406 кг, дата выработки: 18.01.2025 21:08:05), находившейся на реализации в ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» в ресторане быстрого питания «Rostic’s» по адресу: г. Омск, пр-кт Королева, ⅓, в связи с отсутствием информации о группе полуфабриката «бескостные».
Выявленные нарушения зафиксированы в акте проверки от 04.03.2023 № 49", — говорится в решении Арбитражного суда Омской области от 15 июля.
В суде заявили: то, что Обществом при отборе различных проб не были обнаружены сальмонеллы, не опровергает факт нарушения требований действующего законодательства, так как патогенные микроорганизмы распространяются точечно.
«Установленный административным органом в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий факт несоответствия спорной продукции требованиям нормативных документов свидетельствует о том, что данная продукция является некачественной, непригодной для использования по назначению и, как следствие, опасной для жизни и здоровья потребителей», — добавили в суде.
Решением суда птицефабрике назначен штраф в размере 350 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.