В Красноярском крае лишили гражданства 35 иностранцев за преступления

За последние три месяца органы внутренних дел Красноярского края приняли решение о лишении гражданства 35 иностранцев, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
Большинство из них — 30 человек — лишились российских паспортов за преступления, связанные с хранением или распространением наркотических веществ в крупных и особо крупных размерах.
Еще трое мужчин лишились гражданства за преступления против половой неприкосновенности, один — за убийство, и еще один — за распространение информации о запрещенной деятельности в сети Интернет.
Каждый из осужденных получил реальный срок лишения свободы.
В настоящее время у данных лиц изъяты паспорта граждан Российской Федерации. После отбытия наказания они будут обязаны покинуть территорию страны. В случае неисполнения этого требования, к ним будут применены принудительные меры по выдворению из Российской Федерации.
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю продолжает работу в данном направлении.
Как раннее писал «МК в Красноярске», 40 мигрантов будут выдворены из Красноярского края за пределы России. Кроме того, 99 иностранцам запрещен въезд на территорию России, а 14 лицам сокращены сроки временного пребывания.