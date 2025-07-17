Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко снялась с турнира в Монреале из-за усталости. Информация об этом появилась на официальной странице турнира WTA 1000, который состоится в канадском Монреале с 27 июля по 7 августа.
Белорусская теннисистка пояснила, что решила сняться с указанного турнира по причине усталости. Кроме того, от участия также отказалась лучшая подруга Соболенко — теннисистка из Испании Паула Бадоса. В ее случае причиной стала травма.
Тем временем Арина Соболенко показала откровенные снимки в купальнике на отдыхе в Греции: «Возможно, в другой жизни».
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