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Белоруска Арина Соболенко снялась с турнира в Монреале из-за усталости

Белорусская теннисистка Арина Соболенко объявила, что снялась с турнира в Монреале.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко снялась с турнира в Монреале из-за усталости. Информация об этом появилась на официальной странице турнира WTA 1000, который состоится в канадском Монреале с 27 июля по 7 августа.

Белорусская теннисистка пояснила, что решила сняться с указанного турнира по причине усталости. Кроме того, от участия также отказалась лучшая подруга Соболенко — теннисистка из Испании Паула Бадоса. В ее случае причиной стала травма.

Тем временем Арина Соболенко показала откровенные снимки в купальнике на отдыхе в Греции: «Возможно, в другой жизни».

Ранее белорусская певица Алена Ланская дала пять советов, как не остаться одной: «Обязательно встретите ментально достойного именно вас».

Кстати, белорусская певица Ольга Рыжикова рассказала о том, кто первым помог ей попасть на эстраду: «Александр Григорьевич взял меня за руку и буквально вывел на сцену».