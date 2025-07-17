Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Концентрация пыльцы амброзии достигнет предела 21 июля в Ростовской области

Риск аллергии увеличится на Дону из-за распространения пыльцы амброзии, сорняков и злаков.

Источник: Комсомольская правда

На юге Ростовской области с 21 июля усилится концентрация пыльцы амброзии. Об этом можно судить по онлайн-графику в специальном интернет-сервисе.

В частности, в донской столице в ближайшие два дня активность амброзии будет низкой, но затем начнет повышаться и станет довольно высокой в период с 21 по 23 июля, а потом 25 и 26 июля. К слову, в некоторых населенных пунктах на севере региона амброзия не должна доставлять неприятности примерно до 25 июля.

Также в регионе в указанный период возможно распространение пыльцы сорняков, злаков и полыни. Эти аллергены тоже будут иметь высокую концентрацию в отдельных территориях Ростовской области. Их цветение может продлиться примерно до конца октября, амброзия будет активна до ноября.

Подпишись на нас в Telegram.