Концентрация пыльцы амброзии достигнет предела 21 июля в Ростовской области

На юге Ростовской области с 21 июля усилится концентрация пыльцы амброзии. Об этом можно судить по онлайн-графику в специальном интернет-сервисе.
В частности, в донской столице в ближайшие два дня активность амброзии будет низкой, но затем начнет повышаться и станет довольно высокой в период с 21 по 23 июля, а потом 25 и 26 июля. К слову, в некоторых населенных пунктах на севере региона амброзия не должна доставлять неприятности примерно до 25 июля.
Также в регионе в указанный период возможно распространение пыльцы сорняков, злаков и полыни. Эти аллергены тоже будут иметь высокую концентрацию в отдельных территориях Ростовской области. Их цветение может продлиться примерно до конца октября, амброзия будет активна до ноября.
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