Концентрация пыльцы амброзии достигнет предела 21 июля в Ростовской области

В частности, в донской столице в ближайшие два дня активность амброзии будет низкой, но затем начнет повышаться и станет довольно высокой в период с 21 по 23 июля, а потом 25 и 26 июля. К слову, в некоторых населенных пунктах на севере региона амброзия не должна доставлять неприятности примерно до 25 июля.